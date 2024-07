Moni autoilija ei tunnista näitä liikennemerkkejä

Tarve yksityiseen pysäköinninvalvontaan kasvaa jatkuvasti – näin yksityinen pysäköinninvalvonta eroaa kunnallisesta 5.6.2023 07:40:00 EEST | Tiedote

Sekä yksityisen että kunnallisen pysäköinninvalvonnan tarkoitus on varmistaa, että autoilijat pysäköivät sääntöjen mukaan. Silloin parkkipaikat vapautuvat niiden autoilijoiden käyttöön, joilla on oikeus pysäköintiin. Kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta säädetään laissa, kun taas yksityisen pysäköinninvalvonta perustuu sopimusoikeuteen. SPATY vaatii, että seuraavan hallituksen on säädettävä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta samanlainen laki kuin Ruotsissa. Puuttuva lainsäädäntö on tavalliselle autoilijalle ilmeinen epäkohta, joka johtaa oikeuskäsittelyihin. Kahden viime vuoden aikana tarve yksityiseen pysäköinninvalvontaan on lisääntynyt erityisesti pienemmissä kaupungeissa.