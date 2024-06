Maanantaina runsaita sateita ja mahdollisesti vaarallista ukkosta

Kraftiga åskskurar orsakar lokalt vindskador under de närmaste timmarna i Kajanaland och Kuusamo 29.6.2024 14:34:19 EEST | Tiedote

Meteorologiska institutet har lördagen den 29.6 kl 14.00 utfärdat ett myndighetsmeddelande om kraftiga åskskurar i Kajanaland och i Kuusamo. I Kajanaland och i Kuusamo förekommer under de närmaste timmarna kraftiga åskskurar som väntas att orsaka vindskador lokalt. Lösa föremål rekommenderas att skyddas eller tas in. Det uppmanas att hålla sig inomhus under åskan. Utomhus bör man akta sig för fallande träd och till fallna ellinjer. Man ska inte ringa nödnumret 112 på grund av strömavbrott eller fallna träd. Nödnumret bör användas endast i akuta nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö är i fara. Mer information: Varningar