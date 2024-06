Tuska 2024 keräsi Suvilahteen 60 000 festivaalivierasta

Tuska 2024: Soittoajat ja äppi julkaistu – lippukauppa käy ennätyskuumana 30.4.2024 10:00:00 EEST | Tiedote

Tuska 2024 -bändien soittoaikataulut on nyt julkaistu, joten omaa lukujärjestystä Tuska-viikonlopulle voi siis alkaa suunnittelemaan. Aikataulu on nähtävissä festivaalin uudistetuilla verkkosivuilla sekä päivittyneessä Tuskan äppissa. Tuska-sovelluksen tämän vuoden versio on nyt julkistettu ja se on saatavilla iOs- ja Android-versioina. “Tuskan soittoaikataulujen julkaisu on aina varma kesän merkki ja etenkin tämän kevään takatalvien päättymättömässä kaanonissa sellaisia totisesti kaivataan. Siinä vaiheessa, kun pääsee Tuska-äppilla räpläämään oman aikataulun mieleisekseen, asiat viimeistään konkretisoituvat”, festivaalijohtaja Eeka Mäkynen ilakoi. Tämän vuoden festivaalin lippukauppa on käynyt ennätyskuumana. Toistaiseksi vielä kaikkia lippukategorioita on saatavilla. “Liput ovat liikkuneet ennätystahtiin, jopa vielä nopeammin kuin viime vuonna, joka oli sekin ennätysvuosi. Näyttää siltä, että tuskalaisten ostokäyttäytyminen on muuttunut: lippuja ostetaan entistä aikaisemmin, kesän su