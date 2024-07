Riemu, ranta ja rakkaus – Lohjan Rantajamit viihdyttää festarikansaa 4.–6.7.

ABC Lohja laajentaa aukioloaan 3.6. – olit sitten aamuvirkku tai yökyöpeli, ABC palvelee sinua jatkossa 24 tuntia vuorokaudessa 27.5.2024 09:52:51 EEST | Tiedote

Ykköstien varrella sijaitseva ABC Lohja on tunnettu pysähdys- ja asiointipaikka niin paikallisten kuin kauempaakin tulleiden matkalaisten joukossa. Liikenneaseman monipuoliset palvelut ovat 3.6. alkaen entistäkin paremmin saatavilla, kun ABC laajentaa aukioloaan, ollen jatkossa auki 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. – Asiakkaat ovat toivoneet meiltä laajempia aukioloja – monet kun ovat tottuneet asioimaan esimerkiksi marketeissa vuorokauden ympäri. On erittäin hienoa saada nyt vastata näihin toiveisiin, kertoo Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n ABC ryhmäpäällikkö Maarit Rissanen tyytyväisenä. Kesä on liikenneasemalla erityisen vilkasta aikaa, kun kesälomalaiset mielellään pysähtyvät tauolle paikassa, jossa yhdellä pysähdyksellä hoituu sekä auton tankkaus tai lataus että nälän karkoituskin. Nälkäisille matkalaisille onkin luvassa herkullisia uutisia, kun uudistuneen salaattipöydän lisäksi ABC Lohjalla starttaa myös ABC pizzapöytäkonsepti. – Pizzapöytä on tervetullut lisä jo