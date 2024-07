Ylipaino lyhentää lemmikin elinikää ja altistaa sairauksille

Lemmikin ylipainon yleisimmät haitat ovat nivelongelmat, diabetes ja ihopoimujen tulehdukset. Ylipaino voi myös pahentaa jo olemassa olevia sairauksia, kuten sydämen vajaatoimintaa tai hengitystiesairauksia. Monille ylipainoisille lemmikeille kehittyy nivelrikko, sillä paino rasittaa ja kuluttaa niveliä tavallista enemmän. Nivelrikko tekee liikkumisesta kivuliasta, jolloin vähentynyt energiankulutuspuolestaan altistaa lemmikin lihomaan entistä enemmän.

Kissoilla ylipainon myötä yleistyvät virtsaongelmat ja sokeritauti. Lyhytkuonoisilla koirilla liiallinen rasva tekee jo ennestään hankalasta hengittämisestä entistä työläämpää.

Ylipainoisen koiran tai kissan kylkiluut eivät tunnu

Koiran ja kissan ylipainon tunnistaa parhaiten katsomalla kehon muotoa. Vyötärö ei erotu. Koirilla vatsa on ylhäältä ja sivusta katsottuna pyöreä. Ylipainoisille kissoille ominaisempaa on roikkuva vatsa.

Omistajan silmä tottuu helposti oman lemmikin ulkonäköön, joten vähitellen kertynyt ylipaino voi helposti jäädä huomaamatta. Ylipainoisen lemmikin kylkiluita on vaikea löytää kevyesti koskettamalla tai ne eivät tunnu ollenkaan.

Runsas ylipaino muuttaa koiran tai kissan liikkumisen lyllertäväksi. Ylipainoinen koira hengästyy aikaisempaa helpommin, ja ennen aktiivisesta koirasta voi tulla haluton liikkumaan. Kissoilla painon haitan huomaa usein myös turkista. Ylimääräisen rasvan tai nivelrikon takia kissa ei enää yletä puhdistamaan itseään kunnolla, jolloin alaselkä jää usein likaiseksi ja rasvaiseksi tai turkki takkuuntuu.

Sterilisaatio altistaa ylipainolle

Koirien ihannepaino riippuu rodusta ja yksilöstä. Keskimäärin koira saavuttaa ihannepainonsa puolentoista vuoden ikään mennessä. Harva koira on ehtinyt kerryttää ylipainoa siihen mennessä, joten painoa voi käyttää vertailulukuna myöhemmin.

Ihannepainon säilyttämisessä tärkeintä on, että lemmikin päivittäiseen ruokamäärään lasketaan mukaan myös herkut. Namipaloissa on paljon energiaa, joten niiden takia päivittäinen energiansaanti voi helposti nousta liian korkealle. Namipalaa parempaa rakkautta on kuitenkin lähteä lenkille lemmikin kanssa.

Sterilisaatio ja kastraatio hidastavat aineenvaihduntaa, joten niiden takia koirat ja kissat lihovat herkemmin. Näiden operaatioiden jälkeen on muistettava, ettei lemmikki saa liian suuria annoksia ruokaa. Kissan ja koiran on myös hyvä siirtyä vähäenergisempään, sterilisoiduille tarkoitettuun ruokaan.

Painoa ei saa pudottaa liian nopeasti

Tärkein keino lemmikin painon pudottamisessa on ravinnon määrä sekä oikea ruokavalio. Rasvan, kuidun ja proteiinin määrän tulee olla tasapainossa myös painoa pudottaessa, eikä painoa saa pudottaa liian nopeasti. Painon pudottamiseen on olemassa erityisiä laihdutusruokia, jotka pitävät lemmikin kylläisenä, tehostavat aineenvaihduntaa ja polttavat rasvaa. Nälkäisenä lemmikkiä ei saa pitää.

Ongelmat laihdutuksessa liittyvät yleensä siihen, että ruuan määrää vähennetään niin paljon, että lemmikki on jatkuvasti nälkäinen, kerjää ja varastelee. Näin tapahtuu usein, jos painoa yritetään pudottaa tavallisilla koiran- tai kissanruuilla.

Oikean ruokavalion ohella tulee varmistaa, että lemmikki saa tarpeeksi liikuntaa ulkoilun ja sisäaktiviteettien muodossa. Jos koiralle tai kissalle on kehittynyt nivelongelmia tai muita terveysvaivoja ylipainon vuoksi, tulee ne huomioida liikunnan määrässä ja rasittavuudessa.

Lisätietoja: Eläinlääkäri Beatrice Cleve, 045 6791 406, beatrice.cleve@evidensia.fi

