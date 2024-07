Kokoomusedustajat: Perheet tarvitsevat enemmän apua lasten päihdeongelmiin.

”Jokainen vanhempi varmasti tunnistaa pelon siitä, että oma lapsi joutuisi päihdemaailmaan. Päihteiden uhriksi voi päätyä tulotasosta ja taustasta riippumatta. Näissä tilanteissa vanhemmat usein kokevat neuvottomuutta ja avuttomuutta. Nykyjärjestelmässä vanhempi voi tehdä lapsestaan lastensuojeluilmoituksen ja toivoa, että lapsen tilanne saadaan hallintaan sijaishuollossa ja lapsi saisi apua. Valitettavasti yksin sijaishuolto ei ratkaise päihdeongelmia, vaan rajojen lisäksi tarvitaan myös hoitoa”, Laiho toteaa.

Laiho viittaa kokoomuksen eduskuntaryhmän käymiin keskusteluihin lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden kanssa. Laiho toimii myös eduskunnan päihdeyhteistyöryhmän puheenjohtajana.

”Jos vanhempi pyytää yhteiskunnalta apua oman lapsensa pelastamiseksi, kyllä yhteiskunnalla täytyy olla apua tarjolla. Tällä hetkellä eritasoisiin päihdeongelmiin yritetään vastata lastensuojelun keinoin, mikä ei aina ole riittävää”, Lahdenperä sanoo.

Nykyään päihdeongelmaisia lapsia hoidetaan pääasiassa lastensuojeluyksiköissä tai erityisen huolenpidon jaksoilla (EHO).

”Moniammatillinen, pitkäaikainen ja riittävän suojaava työote edellyttää palveluiden selkeyttämistä ja porrastamista. Suomeen on aika kehittää oma lääkkeellinen päihdehoito niille alaikäisille, jotka sitä tarvitsevat”, Lahdenperä jatkaa.

Molemmat painottavat, että Suomessa huostaanotetaan poikkeuksellisen paljon myöhäisteini-ikäisiä. Lisäksi eri hyvinvointialueilla on sijaishuollon asiakasmäärissä jopa nelinkertainen vaihtelu.

”Suuret vaihtelut sijoitettujen nuorten suhteellisessa määrässä eri puolilla Suomea on vakava signaali palveluiden vaikuttavuuden eroista. Ongelmiin pitää puuttua varhaisemmassa vaiheessa ja nuorten on päästävä päihdehoitoon, kun sen tarve on”, Laiho toteaa.

”Vaikka lapsen päihteidenkäyttö ei aina kerro ongelmista perheessä tai arjessa, on usein mahdollista ehkäistä tilanteen kriisiytymistä varhaisella puuttumisella. Sipilän kaudesta lähtien Suomessa on kehitetty perhekeskuksia. Tätä työtä on jatkettava, sillä oikea-aikaiset avopalvelut ovat usein kaikista tehokkaimpia lasten auttamiseksi”, Lahdenperä päättää.