Yrittäjägallup: Yli puolet pk-yrityksistä kaipaa täsmäkoulutuksia

Yrittäjiltä kiitosta ja kritiikkiä paikallisen sopimisen esitysluonnoksesta – ”Tehty kummallisia muutoksia” 28.6.2024 14:32:25 EEST | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lainsäädännön arviointineuvostolle paikallista sopimista edistävän hallituksen esitysluonnoksen. – Esityksessä on hyvää, mutta toisaalta jatkovalmistelussa siihen on tehty kummallisia muutoksia, jotka tekevät paikallisesta sopimisesta tarpeettoman vaikeaa pienissä yrityksissä, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.