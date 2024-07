Turvetuotantoalueiden ennallistamista edistetään Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa

Perusteltu päätelmä Winda Energy Oy:n Tuohirämeen ja Linnanharjun tuulivoimahankkeen (Kannus, Kalajoki, Sievi) ympäristövaikutuksista (Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa) 4.7.2024 09:47:06 EEST | Tiedote

Hämeen ELY-keskus on antanut YVA-lain mukaisen perustellun päätelmän Winda Energy Oy:n Tuohirämeen ja Linnanharjun tuulivoimahankkeen (Kannus, Kalajoki, Sievi) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen laatima johtopäätös hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista ja se on laadittu arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen, sekä yhteysviranomaisen oman tarkastelun pohjalta. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta jätettiin 23 lausuntoa ja 14 mielipidettä.