ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Kvarnbackenin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Pohjanmaa)

Kvarnbacken Vind Oy Ab suunnittelee tuulivoiman ja sähkönsiirron hanketta Kruunupyyhyn, Kruunupyyn keskustasta noin 44 kilometriä kaakkoon. Hankkeessa rakennetaan enintään seitsemän (7) tuulivoimalaa pinta-alaltaan 810 hehtaarin alueelle ja kuusi (6) aurinkovoima-aluetta, joiden pinta-ala on yhteensä 57 hehtaaria. Alueelle rakennetaan myös akkuvarasto sähkönvarastointia varten. Alue on pääasiassa talousmetsää ja ojitettuja soita sekä maatalouskäytössä olevaa peltoa. Arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metrin tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on 8–10 MW sekä aurinkovoima-alueita, joiden piikkiteho on noin 30 MWp.