Flow’n puheohjelmassa keskustellaan luovista teknologioista ja vastuullisista tuotantomalleista

Flow Festivalin taideohjelmassa veistoksellista äänitaidetta, huippugraffiteja ja rakastettuja valokuvia 27.6.2024 11:31:02 EEST | Tiedote

Flow’n juhlavuoden taideohjelma esittelee veistoksellisia muotoja, suuria graffitimaalauksia, surrealistisen installaation ja intiimejä valokuvia. Timo Viialaisen osin merestä löytyneestä metallista rakennettu moniaistinen kokonaisuus Seakey (and then I picked up my...) asettuu upeasti osaksi Tiilikellon teollista tilaa, ja suomalaisen graffititaiteen pioneerilta EGSiltä festivaalilla nähdään laaja graffititeos. Janne Aholan installaatio Global Dance hämärtää todellisen ja surrealistisen välistä rajaa, ja Jouko Lehtolan myyntinäyttelyssä on esillä tunnetun ja rakastetun valokuvataiteilijan töitä.