Tiemerkinnät ja nopeusrajoitusten palauttaminen päällystystöiden jälkeen puhuttaa tienkäyttäjiä

ELY-keskus saa palautetta tienkäyttäjiltä siitä, että nopeusrajoitusten nostamiseen päällystystöiden jälkeen kuluu kauan aikaa. Syynä tähän on se, että nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen vasta, kun tiemerkinnät ja muut viimeistelytyöt on tehty. Tienkäyttäjien mielestä tuo viive on turhan pitkä. Aikatauluihin vaikuttaa tänä kesänä se, että koko maassa päällystetään teitä ja siten myös tehdään tiemerkintöjä ennätysmäärä.