MUISTUTUS - Tervetuloa VAR (Video Assistant Referee) mediapäivään torstaina 11.7. klo 10-11.30

Tilaisuudessa VAR-erotuomareiden kouluttaja Mattias Gestranius esittelee median edustajille VAR-projektin kokonaisuutta ja VAR:n yleisiä toimintaperiaatteita.



Lisäksi paikalla ja median haastateltavissa on VAR-koulutettavista erotuomareista Oliver Reitala ja Mika Lamppu.



Median edustajilla on tapahtumassa mahdollisuus tutustua VAR-autoon ja kuvata sitä n. klo 10.30–11.30. Lisäksi median edustajilla on mahdollisuus kokeilla VAR-järjestelmän käyttöä.



Ensimmäiset koeottelut VAR-järjestelmää hyödyntäen pelataan Helsinki Cup -turnauksessa 9.–11. heinäkuuta.

Elo-syyskuussa edessä ovat ensimmäiset viralliset ottelut, miesten Suomen Cupin välierä 21. elokuuta sekä miesten ja naisten Suomen Cupin finaalit 21.–22. syyskuuta, joissa VAR-järjestelmä on käytössä.

Lisäksi VAR on käytössä Veikkausliigan karsintaotteluissa ja Eurolopputurnauksessa kaudella 2024.



