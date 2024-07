Tall Ships Races Helsinki täytti keskustan

The Tall Ships Races on suurten purjelaivojen kilpailu ja Euroopan suurin, maksuton perhetapahtuma. Tapahtuman tarkoitus on edistää yhteisen purjehdustapahtuman kautta nuorten koulutusta ja yhteistyötä kansallisuuteen, kulttuuritaustaan, uskontoon ja sosiaaliseen taustaan katsomatta. Tapahtuma tuo kaupunkiin useita kymmeniä näyttäviä purjealuksia miehistöineen, joiden ympärille yleisötapahtuma rakentuu. The Tall Ships Races Helsinki -tapahtuman järjesti Helsingin tapahtumasäätiö, joka vastaa Helsingin kaupungin tapahtumatuotannoista.

John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiön hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä, kuten rehevöitymistä ja luontokatoa. Säätiö on myös palkittu tiedon välittäjä ja merellisen kulttuurisisällön tuottaja. Vahvistamme ihmisen suhdetta mereen. Työtä ohjaavat tulokset ja vaikuttavuus. Säätiön toimintaa rahoitetaan pääosin lahjoituksilla ja avustuksilla. www.johnnurmisensaatio.fi