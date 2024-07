Sleepy Sleepers toteuttaa Logomossa Halloween-teemaisen 50-vuotisjuhlakonsertin, josta ei rytmiä puutu!

Harmaa Rinne palaa Rukan Hiihtostadionille 28.–29.3.2025 – Suomen suurimman after skin early bird -lipunmyynti on käynnistynyt 31.5.2024 09:00:06 EEST | Tiedote

Tämän vuoden maaliskuussa ensimmäistä kertaa menestyksekkäästi järjestetty Harmaa Rinne saa jatkoa maaliskuussa 2025. Suomen suurin after ski kokosi Rukalle kahden päivän aikana oheistapahtumineen 10 000 kävijää. Järjestäjien suuntaan osoitettu palaute tapahtumasta oli niin kävijöiden, yhteistyökumppaneiden kuin artistien suunnalta äärimmäisen positiivista. “Parin kuukauden takainen tapahtuma ylitti monella tapaa odotukset. Kesän ulkopuolella järjestettävää talvikauden suurtapahtumaa kohtaan on todella suuri kysyntä! Odotamme jo kesähelteistä huolimatta innoissamme, että pääsemme syksyllä paljastamaan ensimmäisiä esiintyjiä sekä toteuttamaan tämän vuoden tapahtumasta syntyneitä kehitysideoita”, hehkuttaa tapahtuman promoottori Pietu Sepponen. Harmaa Rinne -after skin kahden päivän early bird -lippujen sekä pääsyliput ja hissiliput sisältävien majoituspakettien myynti on käynnistynyt. Harmaa Rinne julkistaa ensimmäiset artistikiinnitykset alkusyksystä. Harmaan Rinteen järjestää viime vu