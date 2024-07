Kesän 2024 päällystystyöt jatkuvat (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo)

Milloin ELY-keskus vaihtaa yksityistien liittymän rummun? (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa) 8.7.2024 10:00:27 EEST | Tiedote

Viime aikoina Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueelta on tullut useita yksityisteiden liittymissä olevien rumpujen vaihtopyyntöjä. Tukkeutuneen tierummun avaaminen tai puhdistaminen tai rikkoutuneen rummun vaihtaminen on ELY-keskuksen vastuulla, jos tukkeutuneesta tai rikkoontuneesta rummusta aiheutuu haittaa maantielle tai kiinteistölle. Rumpujen uusiminen tai puhdistaminen kohdistetaan akuutteihin kohteisiin. Yksityisen tien liittymän haltija on vastuussa yksityisen liittymän kunnossapidosta.