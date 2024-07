S-ryhmän myynti kasvoi tammi–kesäkuussa reilun prosentin edellisvuodesta

Prisman verkkokaupan myymälänouto kolahti suomalaisiin – ostoksista jopa puolet noudetaan, on kyse kompostorista, trangiasta tai puhelimesta 10.7.2024 09:08:09 EEST | Tiedote

Myymälänouto on vyörynyt Prismoihin viimeisen vuoden aikana ja muuttanut monen verkkokaupassa shoppailevan ostokäyttäytymistä. Tänä keväänä ja kesänä myymälänoudon kautta on tilattu erityisesti tuotteita kodin siivoukseen ja kunnossapitoon sekä kesäretkeilyyn. Tuotteet kerätään vähintään kahdessa tunnissa, ennätys on 8 minuuttia.