Filosofi Elisa Aaltola on perustanut Suomeen uunituoreen järjestön nimeltä "Eläinoikeusakatemia"

Eläinoikeusakatemia on uusi suomalainen järjestö, joka on kansainväliselläkin tasolla poikkeuksellinen toimija. Filosofi Elisa Aaltolan perustama järjestö kokoaa yhteen tunnetuimpia eläinoikeuksien puolustajia tieteen, taiteen ja viestinnän alueilta. Eläinoikeusakatemian missiona on nostaa eläinoikeuskeskustelu valtavirtaan tuomalla suuren yleisön tietoisuuteen eläinaiheista tutkimusta, tiedettä ja taidetta.