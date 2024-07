Kenestä Valtakunnan Virallinen Unikeko 2024?

Naantalin Unikeonpäivää on vietetty ainakin 1880-luvulta lähtien. Vuodelta 1886 on peräisin ensimmäinen päivän viettoa kuvaava lehtiartikkeli, jossa kerrotaan päivää vietetyn kuten aikaisimpina vuosina on ollut tapana. Naantalin Unikeonpäivän vietto 1880-luvulla oli nykyistä riehakkaampaa. Unikeonpäivänä aamu-unisia rangaistiin heittämällä heitä takiaisilla. Viimeisetkin kaupungissa torkahdelleet unikeot herätettiin puolestaan korvia raastavalla meluamisella matkalla Kuparivuorella sijainneelle Alppilan huvimajalle. Huimaavat desibeliluvut syntyivät kovaäänisesti laulamalla, huutamalla, erilaisia soittimia soittamalla ja talojen seiniä sekä ikkunoita kolistelemalla. Uskaltautuipa joskus joku herättelemään aamu-unisimpia jopa näiden kotoaan. 1880-luvun Unikeonpäivän vietto huipentui illalla Merisalissa järjestettyyn juhlaan.

Tämän päivän Unikeonpäivien juhlinta on muuttunut koko perheen mukavaksi kesäfestariksi. Ohjelmaa tarjotaan Kirkkopuistossa kahtena päivänä ja varsinaisena Unikeonpäivänä 27.7. vieraita hemmotellaan non-stop -esityksin, joista nauttivat niin lapset kuin aikuisetkin. Unikekomarkkinoilta löytyy ostettavaa ja hypisteltävää kaikenikäisille.

Liittestä löytyy Unikeonpäivän historian havinaa ja Naantalin Unikeot kautta aikojen.

Tervetuloa seuraamaan Unikeon julkistusta, joka tapahtuu vanhankaupungin laiturilla Kaivohuoneen edessä, lauantaina 27.7. klo 8.00 ja sen jälkeen aamiaiselle Presidentin laiturille (säävarauksella laiturilla, jos sää ei salli laituriaamiaista, siirrytään Tavastin Kiltaan).

Virallinen tiedote vuoden 2024 Unikeon valinnasta lähetetään toimittajille embargolla perjantaina 26.7. klo 14 mennessä. Samassa tiedotteessa on linkki, johon tallennamme aamun kuvia julkistamisesta.

Pyydän vahvistamaan osallistumisen suoraan minulle, p. 040 7478847 tai tarja.rautiainen@visitnaantali.com keskiviikkoaamuun klo 10 mennessä.

