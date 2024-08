Ukrainalaiskirjailijan uusin romaani on lämmin romaani sotaa paenneesta perheestä

Jevhenija Kuznjetsovan Tikapuut on kirpeänlämmin romaani suvusta, joka on pahin – ja paras. Päähenkilö on Tolik, joka on muuttanut töiden perässä Espanjan Aurinkorannikolle. Juuri kun hän on ostanut oman talon ja aloittamassa pitkään haaveilemaansa itsenäistä elämää kaukana sukulaisistaan, Venäjä hyökkää Ukrainaan. Joukko sotaa pakenevia sukulaisia valtaa Tolikin talon ja elämän.

Kuznjetsova kirjoittaa lämmöllä ja huumorilla siitä, millaista on olla osa perhettä ja joutua vasten tahtoaan saman katon alle sukulaistensa kanssa, kun heistä on luullut jo päässeensä eroon.

Helsingin Sanomien arviossa Kysykää Mialta sanotaan, että Kuznjetsovan välähdyksenomaisessa kerronnassa "suuret ja raskaat teemat käsitellään pikaisina raapaisuina, jotka jäävät lukijan ihon alle kytemään." Kuznjetsova käsittelee perhesuhteita tässä uudessa romaanissaan samalla tavalla.

Jevhenija Kuznjetsova on ukrainalainen kirjailija, kääntäjä ja tutkijatohtori, joka asuu tällä hetkellä Espanjassa. Hänen kiitetty romaaninsa Kysykää Mialta oli Euroopan Unionin 2022 kirjallisuuspalkintoehdokas. Lisäksi kirja oli BBC News Ukraine Books of the Year -ehdokas. Kuznjetsova saapuu kirjailijavierailulle Helsinkiin lokakuussa 2024. Haastattelupyynnöt nora.varjama@aulakustannus.fi

Jevhenija Kuznjetsova:

Tikapuut

Romaani, sidottu, Aula & Co elokuussa 2024.

Saatavana myös äänikirjana.

Suomentanut Eero Balk.