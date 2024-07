Maaret Castrén ja Martin Paasi kokoomuksen uusiksi kansanedustajiksi

Kokoomuksen eduskuntaryhmään nousee kaksi uutta kansanedustajaa Aura Sallan ja Pekka Toverin tultua valituksi Euroopan parlamentin jäseniksi.



Helsingin vaalipiiristä eduskuntaan nouseva Maaret Castrén on Husin toimialajohtaja, akuuttilääketieteen professori ja Helsingin kaupunginvaltuutettu. Castrén toivoo voivansa hyödyntää 47 vuoden osaamistaan uudessa tehtävässään kansanedustajana.

”Olen jo vuosia tehnyt työtä vanhusten hyväksi ja sillä saralla on vielä paljon tehtävää. Toivon että sote-järjestelmää saisi muutettua vaikuttavammaksi ja sitä kautta paremmaksi potilaillemme. Hyvä terveys ja pärjäävyys sairaanakin on turvallisuuden ja taloutemme kannalta aivan keskeistä”, Castrén sanoo.



Castrén haluaa tehdä töitä erityisesti tieteeseen ja tutkimukseen perustuvan päätöksenteon puolesta.



”Ilman tutkimusta ei ole huomisen hyvää hoitoa. Eli tiede ja tutkimus ovat ehdottomasti asioita, joita olen pyrkinyt edistämään ja joiden puolesta teen töitä”, Castrén lisää.



Uudenmaan vaalipiiristä eduskuntaan nouseva ekonomi Martin Paasi tunnetaan Rahapodi-podcastista ja hän on toiminut usean rahoitusalan yhtiön toimitusjohtajana. Viimeisimmäksi hän on työskennellyt Nordnet-pankin talousasiantuntijana. Paasi sanoo haluavansa profiloitua kansanedustajana erityisesti talouspolitiikan saralla.



”Kansanedustajana kirkkain fokukseni tulee olemaan siinä, että saisimme Suomen talouden kasvamaan, startup-skenen nousuun ja vuosittain paljon miljardiluokan investointeja Suomeen. Yksi kansanedustaja ei pysty olemaan joka päädyssä, joten on keskityttävä johonkin. Haluan olla talouskansanedustaja”, Paasi sanoo.

Paasi sanoo olevansa motivoitunut vaikuttamaan, sillä Suomen vaikea taloustilanne vaatii suunnanmuutosta.

”Meidän on hyväksyttävä tosiasiat. Taloutemme on kuin juna, josta puuttuu veturi. Vauhtia on vielä mutta olemme pysähtymään päin”, Paasi sanoo.



Castrénin ja Paasin edustajantoimi alkaa virallisesti 16. heinäkuuta.