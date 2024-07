Suomen riistakeskus Oulun alueelle myönnettiin 3 823 hirvenpyyntilupaa

Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt toimialueensa viidelle hirvitalousalueelle yhteensä 3 823 pyyntilupaa tulevalle hirvenmetsästyskaudelle. Myönnetty lupamäärä on noin 6 prosenttia pienempi kuin vuonna 2023 jolloin pyyntilupia myönnettiin 4 075 kappaletta. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla on mahdollista kaataa joko yksi aikuinen tai kaksi vasaa. Siten tämänvuotisella pyyntilupamäärällä on mahdollista kaataa noin 4 800 hirveä.