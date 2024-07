Kokoomuksen Kauma: Työelämän ikäsyrjinnän on loputtava

Petteri Orpon hallitus on asettanut selvityshenkilön arvioimaan mahdollisuuksia nostaa ikääntyneiden työllisyysastetta. Selvityshenkilö Jari Lindströmin tehtävänä on selvittää, miten yli 55-vuotiaiden työllistymistä voidaan lisätä ja heidän työuriaan jatkaa työvoimapolitiikan keinoilla. Lisäksi Lindström tekee ehdotukset Suomeen soveltuvaksi kokeiluksi niin sanotusta Singaporen siltatyömallista. Tässä mallissa eläkeiän saavuttaneiden tai sitä lähestyvien työntekijöiden olisi mahdollista sopia esimerkiksi vastuiden keventämisestä, jotta työuran jatkaminen olisi houkuttelevampaa.

”Selvityshenkilön asettaminen on erittäin tärkeää ja tarpeellista. Suomen työllisyysaste on jäänyt jälkeen muista pohjoismaista ja tilastot osoittavat, että Suomessa työllisyystilanne on 55 vuotta täyttäneiden osalta pohjoismaiden heikoin. Ruotsissa 55-64-vuotiaiden työllisyysaste on ollut 78 prosenttia ja meillä vain hieman alle 72. Työllisyysasteen nostamiseksi on välttämätöntä selvittää ne lainsäädäntöön, asenteisiin ja työpaikkojen käytäntöihin tarvittavat muutokset, joilla iäkkäämpien osaajien panos saadaan täysimääräisesti käyttöön työmarkkinoilla” edustaja Kauma sanoo.

Selvityshenkilön asettamisen taustalla on hallitusohjelmaan kirjattu tavoite ikäsyrjinnän torjumisesta ja iäkkäämpien henkilöiden työllistymisen ja työllistämisen esteiden poistamisesta. Hallitus tavoittelee työllisyys- ja kasvutoimillaan 100 000 uutta työllistä hallituskauden aikana. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen 80 prosenttiin.

”On selvää, että ikäsyrjintä on ongelma Suomessa. Se näkyy sekä tilastoissa että ihmisten kokemuksissa. Yhteiskunnalle on kestämättömän kallista, jos työikäinen putoaa ikäsyrjinnän vuoksi työelämän ulkopuolelle ja hänen työvuosiensa aikana kartuttama tietotaito valuu hukkaan. Ikäsyrjinnän ehkäisy on koko yhteiskunnan etu, eikä iäkkäämpien työllistyminen ole keneltäkään pois” edustaja Kauma painottaa.