Etäisyys, leikki – ulkopuolinen yhteyttä etsimässä

Kuvataidenäyttely Fleeting Moments tuo esiin kahden kiinalaistaustaisen kuvataiteilijan maalauksia Helsingin A+ Galleryyn 28.6.2024

Rain Linin kuratoimassa näyttelyssä Fleeting moments on esillä kiinalaistaustaisten Wu Xiao Yanin ja Bao Si Yinin maalauksia. Näyttely on esillä A+ Galleryssa (Capellan Puistotie 19, Helsinki) 29.6.–3.7.2024. Näyttelyn avajaisia vietetään lauantaina 29.6. klo 16–18. Näyttelyn kuratoija Rain Lin on itsekin kuvataiteilija ja kertoo perustaneensa ensimmäisen galleriansa Suomeen vuonna 2016. Seuraavaksi avautuva näyttely Fleeting Moments on Linille henkilökohtainen: kuvataiteilijat Wu Xiao Yan ja Bao Si Yi ovat hänen ystäviään Kiinan vuosilta. "Heidän taiteessaan on tiettyä moderniutta. Lisäksi näyttelyn myötä Länsi ja Aasia kohtaavat. Minulle on tärkeää olla edistämässä kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, ja tuon kulttuuritaustani ansiosta uuden kerroksen suomalaiselle taidekentälle", Lin kuvailee. Kuvataiteilija Bao Si Yin opiskelee lasimuotoilua Rhode Island School of Designissa Yhdysvalloissa. Hänellä on läheinen suhde teoksistaan välittyvään synestesiaan: "Minulla oli lapsena kyky tun