Oletusarvojen käyttö muuttuu hiilirajamekanismin päästötietojen raportoinnissa

EU:n uuden hiilirajamekanismin myötä maahantuojien on raportoitava tuomiensa CBAM-tavaroiden päästötiedot Euroopan komissiolle. Toistaiseksi siirtymäkauden raportointivelvoitetta on helpotettu mahdollisuudella käyttää oletusarvoja, mutta heinäkuusta alkaen niitä saa käyttää enää hyvin rajoitetusti eli maahantuojien on selvitettävä todelliset päästötiedot valmistajilta.