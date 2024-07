Slot Festival toteutti Turussa unelmia - ysäri- ja nollariteemaan keskittynyt tapahtuma löysi yleisönsä

Slot Festival tuo Turkuun tulevana viikonloppuna 90-luvun ja milleniumin megabileet! 14.7.2024 18:00:00 EEST | Tiedote

Ysärin ja nollarin suosio globaalina megatrendinä on näkynyt niin muodissa kuin musiikissa, jossa 90-luvun ja 2000-luvun yksittäiset kappaleet ovat nouseet uudestaan viraaleiksi hiteiksi Tiktokissa. Nostalgian ympärille on rakennettu isoja menestyneitä festivaaleja maailmalla jo pitkään, tästä esimerkkinä mm. brittiläinen Mighty Hoopla sekä Kaliforniassa vuosittain toteutuvat When We Were Young -festivaalit. Kesärauha-festivaalin järjestäjät toteuttavat 19.–20.7.2024 ensimmäistä kertaa Suomessa tämän kokoluokan ysärin ja milleniumin tematiikkaan porautuvan Slot Festivalin. Slot Festivalin ysäri- ja 00-tematiikka once in a lifetime -kokemus Ysäri- ja 00-nostalgia ei ole tullut Slot Festivalille jäädäkseen, vaan festivaalin tematiikkaa tullaan tarkastelemaan jatkossa aina puhtaalta pöydältä. Kyseessä on täten ainutkertainen mahdollisuus kokea sukupolvikokemukset kuten Hansonin MMMBop ja Aquan Barbie Girl livenä Turun Linnanpuistossa. Eksklusiivisia Suomen vieraita Slot Festival erottautu