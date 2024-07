Padelin supertähdet saapuvat Nokialle

Kuinka selviytyä Euroopan halki seitsemässä päivässä ilman rahaa ja puhelinta? 13.5.2024 16:20:11 EEST | Tiedote

Red Bull Can You Make It? on maailmanlaajuinen kilpailu, jossa osallistujat pääsevät kokemaan elämänsä seikkailun! Kolmen hengen joukkueiden tulee selviytyä Euroopan halki seitsemässä päivässä vain Red Bull -tölkkien ja oman luovuuden avulla.