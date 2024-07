Pirkanmaan päällystystyöt viikolla 30

Teiskontien eteläpuolen jalankulku- ja pyöräväylää parannetaan – liikenne kiertotielle 8.7.2024 14:04:50 EEST | Tiedote

Teiskontien varressa sijaitsevan jalankulun ja pyöräilyn väylän parantaminen alkaa kuluvalla viikolla 28. Kyseessä on valtatien 12 eteläpuolinen, seudullisen pääväylän Jaakonmäenkadun ja Alasjärvenrannan välillä. Hankkeen tavoitteena on parantaa pyöräilyn seudullista pääreittiä. Reittiä on jo parannettu kaupungin suunnasta nyt uusittavaan alueeseen saakka.