Palosaaren risteyssillan pintarakenteiden uusiminen Vaasassa

Lämmin sää on lisännyt sinilevähavaintoja (Pohjalaismaakunnat) 18.7.2024 13:15:00 EEST | Tiedote

Merialueella Kaskisissa on havaittu hieman levää kahdella seurantapisteellä ja Mustasaaressa on havaittu runsaasti levää Raippaluodonselällä. Selkämeren rannikolla levähavainnot ovat lisääntyneet myös etelämpänä Uudenkaupungin ja Rauman edustalla. Sisävesissä levätilanne on rauhallinen. Kuluvalla viikolla seurannassa on havaittu hieman sinilevää Alajärvellä Etelä-Pohjanmaalla järven etelä- ja pohjoisrannalla.