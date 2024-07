Uusi ilmainen Mustikkakartta näyttää mustikan kasvupaikat kartalla

Suosittuun Karttaselain-maastokarttasovellukseen on lisätty uusi, Karttaselaimen kehittämä ja ilmainen Mustikkakartta-karttataso jossa on esitetty mustikan tyypilliset kasvupaikat huipputarkan maastokarttapohjan päällä. Uutta karttaa voi käyttää apuna marjapaikkojen löytämisessä. Sovellus ja kartta on käytettävissä ilmaiseksi sovelluskaupoissa ja verkossa ja kartan voi kytkeä näkyviin sovelluksen karttavalikossa.