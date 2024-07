Valtatiellä 1 Kaarinassa ja Paimiossa sekä maanteillä 52 ja 224 Salossa tehdään kaiteiden parannustöitä

Hyväkuntoisella soratiellä on parempi ajettavuus kuin pahasti vaurioituneella päällystetyllä tiellä 15.7.2024 13:17:46 EEST | Tiedote

Sorateiden osuus koko Suomen maantieverkosta on suuri – noin 35 prosenttia. Lounais-Suomessa sorateiden osuus maantieverkosta on keskimääräistä pienempi. Tyypillisellä soratiellä ajaa vain alle sata ajoneuvoa päivässä, mutta silti sorateillä on edelleen oleellinen merkitys esimerkiksi maa- ja metsätaloudelle ja huoltovarmuudelle. Vaihtelevat sääolosuhteet, vauriot ja pölyäminen kuitenkin kiusaavat sorateitä. Myöskään soratien leventyminen ei ole hyvä asia.