Päällystykset viikolla 31 Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Päällystystyöt:

tie 12155 Vapparintie, Kakskerta, Turku

tie 12157 Häppiläntie, Hirvensalo, Turku

kt 44 Lavia – Kankaanpää

mt 270 Tuorila – Siikainen, Merikarvia/Siikainen

mt 2012 Kuninkoja – Rusko, Raisio/Turku

Lisäksi viikolla 31 tehdään rakenteen parantamistöitä Auran yhdystiellä Auran taajaman läpi vt 9 risteykseen sekä yhdystiellä 12447 välillä Aura – Riihikoski.

Työt ajoittuvat päivä- ja ilta-aikaan. Kuninkoja – Ruskon päällystystyöt tehdään yötyönä liikennehaittojen minimoimiseksi.

Tietyömaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus. Työmaan kohdalla on tärkeää noudattaa alennettua nopeusrajoitusta ja erityistä varovaisuutta, sillä kyse on tielläliikkujien lisäksi myös työmaalla työskentelevien turvallisuudesta.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa. Sää ja esimerkiksi konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin.

Urakoitsijoina toimivat Peab Industri Oy ja Asfalttikallio Oy.

Lisätietoja: