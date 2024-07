HÖYRYLAIVA UKKOPEKAN MATKUSTAJAMÄÄRÄ RÄJÄHTI

Ukkopekan illallisristeily Loistokarille on yksi Suomen ruokamatkailun kärkituotteista 1.12.2023 13:13:29 EET | Tiedote

Höyrylaiva Ukkopekan illallisristeily Loistokarille on elämys, jossa yhdistyvät nostalgia, herkullinen lähiruoka, musiikki ja saariston taika. Illallisristeily on valittu yhdeksi suomalaisen ruokamatkailun kärkituotteeksi, sillä se oli yksi Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailun finalisteista.