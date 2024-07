Ensimmäinen kiertoliittymä avataan liikenteelle kantatien 58 parantamisurakassa Keuruulla

Keski-Suomi on saamassa lisää perinnebiotooppeja 11.7.2024 13:27:44 EEST | Tiedote

Keski-Suomi on saamassa lisää perinnebiotooppeja ja kosteikkoja. Maatalouden ympäristösopimusten ala maakunnassa on nyt noin 1 100 hehtaaria, ja Keski-Suomen ELY-keskuksesta on haettu uutta alaa noin 70 hehtaarin edestä.