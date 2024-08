Ulkopuolisuuden tunne on yleisempää kuin uskommekaan, toteaa psykoterapeutti Emilia Kujala uutuuskirjassaan

Eurooppalaisen rikoskirjallisuuden kuningattaren Camilla Läckbergin hittitrilogia päätökseen – "Faye-kirjat ovat kirjoistani henkilökohtaisimpia" 18.7.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

Naisen kosto on kaunis ja karmea, ainakin jos Camilla Läckbergin Faye-romaanitrilogiaa on uskominen. Sarjan päätösosa Pronssiunelmat on uskalias ja sähäkkä kostotrilleri petoksesta, hyvityksestä ja naisten välisestä solidaarisuudesta.