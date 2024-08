Uutuusromaani muistamisen roolista identiteetille

Anneli Ylimartion romaani Yhteys on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Salla Vartenin toimii koirahoitolayrittäjänä ja hänellä on lemmikkinä saksanpaimenkoirauros Ami, jota hän kouluttaa ja josta on tullut hänelle yhä tärkeämpi ystävä.

Eräänä päivänä Salla saa kirjeen, joka nostaa hänen mieleensä hämärän muistikuvan menneisyydestä, jota hän on yrittänyt kauan torjua. Yhtäkkiä Sallan pelot, toiveet ja arki sekoittuvat ja hän joutuu tekemään valintoja.



Yhteys on kirja muistamisen roolista oman identiteettimme luomisessa. Se on kertomus vuosikymmenten yli kantavasta luottamuksesta, rohkeudesta, välittämisestä, kaipuusta.

Sallan mielessä käväisi, millaista olisi jos koira pystyisi seuraamaaan jotakin omistajansa muistijälkeä. Mitä kaikkea jäljen päästä löytyisikään? Oikeastaan ajatus siitä oli aika pelottava. Entä jos Ami löytäisi sellaisen muistijäljen, jota hän ei itse edes tiedostanut, ja löytäisi jäljeltä hyvin epämiellyttäviä asioita, joita hän itse ei enää muistanut.



Nykyisin Oulussa asuva Anneli Ylimartimo on kirjoittanut lapsuudestaan lähtien. Yhteys on hänen toinen romaaninsa. Hänen muita kaunokirjallisia tekstejään, runoja, novelleja ja kertomuksia on julkaistu antologioissa ja erilaisissa lehdissä. Ylimartimo on toiminut tutkijana ja kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä, ja kirjoittanut työssään paljon asiatekstiä, artikkeleita ja tieteellisiä julkaisuja. Koulutukseltaan hän on biologi ja maatalous-metsätieteiden tohtori.

YLIMARTIO, ANNELI : Yhteys

176 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789524170048

Ilmestymisaika: Heinäkuu 2024

