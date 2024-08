Håkansin suvun meriseikkailut ja liiketoimet kuuden sukupolven ajalta tarinaksi

Petri Raudasmaa Kustannusosakeyhtiö Siltalan myyntijohtajaksi 17.6.2024 10:28:41 EEST | Tiedote

Myyntipäällikkö Petri Raudasmaa on nimitetty Kustannusosakeyhtiö Siltalan myyntijohtajaksi 1.8.2024 alkaen. Raudasmaa vastaa jatkossa kustantamon myynnin johtamisesta, uusasiakashankinnasta, logistiikan optimoinnista ja verkkokauppaliiketoiminnan kehittämisestä. Vuodesta 2008 lähtien Raudasmaa on toiminut Storia Oy:n (ent. Kirjavälitys Oy) myyntipäällikkönä. Kaikkiaan hän on työskennellyt jo 18 vuotta kustannusalan parissa, erityisesti logististen palveluratkaisujen myynnissä. Aiemmin Raudasmaa on työskennellyt mm. pankkisektorilla kuluttaja- ja yrityspalveluissa.