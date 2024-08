Olas Groupin alkuvuoden myynti kasvoi viime vuodesta – kannattava kasvu jatkuu

Pääkaupunkiseudulla puurakenteisia maalämpökoteja valmistava Olas Group on jatkanut vahvaa kasvuaan vuoden 2024 ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana. Asuntojen myynti on kasvanut 20%:lla verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, mikä on selkeä osoitus asiakkaiden luottamuksesta vakavaraiseen rakennuttajaan.