Loma Turkissa lumoaa monipuolisuudellaan – hätkähdyttävää kauneutta, seikkailua ja historiallisia elämyksiä

Virta laajentaa sähköautojen latausliiketoimintaa Kaakkois-Aasiassa merkittävällä yhteistyösopimuksella 25.6.2024 09:01:00 EEST | Tiedote

Suomalainen sähköautojen latausalustan tarjoaja Virta on solminut merkittävän yhteistyösopimuksen Gentari Sdn Bhd:n (Gentari) kanssa. Gentari on malesialaisen PETRONAS-konsernin vihreän siirtymän energiaratkaisuja tarjoava tytäryhtiö. Yhteistyön tavoitteena on laajentaa sähköautojen latausverkostoa Kaakkois-Aasiassa.