Elokuun alun päällystykset Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Viikon 32 päällystyskohteena olevia teitä:

Kantatie 41 välillä Vampula–Huittinen

Seututie 224 / Yhdystie 22413 Auran yhdystie

Seututie 269, Reposaaren sillan penkereet

Seututie 270 välillä Tuorila–Siikainen, työt jatkuvat

Yhdystie 2012 Kuninkoja–Rusko, työt jatkuvat

Yhdystie 2652 Kyläsaari, Pori

Yhdystie 2407 välillä Veitakkala–Raatala, Salo

Yhdystie 12157 Häppiläntie, Turku, työt jatkuvat

Yhdystie 12447 välillä Aura–Riihikoski

Muita päällystystä valmistelevia töitä:

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat pääosin päivä- ja ilta-aikaan. Yhdystien 2012 päällystys tehdään kuitenkin yötyönä liikennehaittojen minimoimiseksi.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen. Liikenteenohjaus on hoidettu saattoautolla.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus. Tietyömaan kohdalla on tärkeää noudattaa alennettua nopeusrajoitusta ja erityistä varovaisuutta, sillä kyse on tielläliikkujien lisäksi myös työmaalla työskentelevien turvallisuudesta.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa.

Sää ja esimerkiksi konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin.

Lisätietoja

Varsinais-Suomen ELY-keskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777 ja tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824