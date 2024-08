Tervetuloa Kumppanuustalo Myötätuulen 1-vuotisjuhlaan!

Peruuttamatta jätetystä hoitajakäynnistä aletaan laskuttaa 1.8.2024 alkaen 1.8.2024 09:53:08 EEST | Tiedote

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue alkaa laskuttaa peruuttamatta jääneistä terveydenhuollon hoitajakäynneistä 1.8.2024 alkaen. Jos asiakas on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon palveluun ja ilman hyväksyttävää syytä on jättänyt saapumatta varattuna aikana, häneltä peritään asiakasmaksulain mukainen maksu. Vuonna 2024 maksu peruuttamatta jätetystä käynnistä on 56,70 euroa.