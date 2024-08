Schneider Electriciltä uusi White Paper -tekninen raportti tekoälydatakeskusten nestejäähdytyksestä

Schneider Electricin pelaajille suunniteltu UPS nyt saatavilla Suomessa 25.6.2024 08:03:03 EEST | Tiedote

APC Back-UPS™ Pro Gaming UPS on ensimmäinen UPS-laite, joka on suunniteltu nimenomaan pelaajien käyttöön. Se varmistaa, että pelaajien laitteet on suojattu virtapiikeiltä ja sähkökatkoksilta. E-urheilua varten sertifioitu UPS suojaa ammattilais- ja harrastajapelaajien konsoleita ja pelitietokoneita. Saatavilla on myös litiumioniakkuinen APC™ Back-UPS, joka on tarkoitettu pieniin sisäverkkoihin. Se takaa virransyötön jatkuvuuden ja suojaa reitittimiä, IP-kameroita ja muita kodin laitteita. Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric tuo Suomen markkinoille APC™ Back-UPS™ Pro Gaming -UPS-laitteen, joka on suunniteltu suojaamaan pelilaitteita virtakatkoilta, energiapiikeiltä ja sähkövioilta. APC Back-UPS™ Pro Gaming on ensimmäinen erityisesti pelaajia, striimaajia ja vaikuttajia varten suunniteltu UPS-laite. Se takaa keskeytymättömän virransyötön ja toimii myös alueilla, joilla on epävakaa sähköverkko. UPS varmistaa konsoleiden ja pelitietokoneiden yhteyde