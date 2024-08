Baltian ketjusta 35 vuotta – ajankohtainen kuvakirja käsittelee aihetta

Argentiinalainen kirjallinen sensaatio Camila Sosa Villada Helsinki Litiin toukokuussa 16.4.2024 14:15:12 EEST | Tiedote

Camila Sosa Villadan esikoisromaani Yöeläimiä (suom. Emmi Ketonen) kertoo hyljeksitystä transyhteisöstä, joka yhtenä yönä löytää hylätyn poikavauvan puistosta ja ottaa lapsen luokseen asumaan. Kirjan vastaanotto espanjankielisessä maailmassa on ollut sensaatiomainen, ja Sosa Villadan kirjallinen ura on saanut vauhdikkaan lähdön, kun kirjan käännösoikeudet on myyty yli 20:lle kielialueelle. Kirjailija esiintyy Helsinki Lit -kirjallisuusfestivaalilla lauantaina 25.5.2024.