KORJAUS tiedotteeseen: Zodiakin syksy

Suomen ensimmäinen Locking-katutanssiteos Tanssin talossa 14.5.2024 10:25:00 EEST | Tiedote

Suomen maineikkaampiin katutanssiryhmiin kuuluva Will Funk For Food eli WFFF luo kesäkuussa Tanssin talon Pannuhalliin Suomen ensimmäisen kokoillan Locking-katutanssiteoksen. A Fistful of Funk -teoksen ensi-ilta on maanantaina 3. kesäkuuta.