Muumimaailma valittiin yhdeksi Euroopan parhaista teemapuistoista!

Tervetuloa Muumimaailman Ennakkokurkistuspäivään! 7.6.2022 13:41:27 EEST | Kutsu

Muumimaailma avaa ovensa 30v. juhlakesään lauantaina 11.6. Perjantaina 10.6. vietämme yhdessä Tallink Siljan Club one asiakaspäivää. Vieraita on tulossa yli 3500. Media on tervetullut kuulemaan Muumimaailman kuulumisia ja tutustumaan kesän uutuuksiin.