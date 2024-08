ENNAKKOTIEDOTE: Konkaritoimittaja Heikki Aittokosken kipakkalöylyinen esikoisromaani ilmestyy 5.9.

On olemassa kahdenlaisia ihmisiä: kunnon kansalaisia ja juttelijoita. Jakolinja näkyy selvimmin yleisissä saunoissa.​ Helsingin Sanomien ulkomaantoimittajana ja tietokirjailijana tunnettu Heikki Aittokoski heittäytyy esikoisromaanillaan humoristiksi, esikuvinaan muun muassa Veikko Huovinen ja Kari Hotakainen. Kunnon kansalainen (Gummerus) kertoo puhumattomuudesta – niin kipeistä asioista, että niistä on vaiettava. Kunnes ei enää pysty.​ Kirja ilmestyy ja on arvosteluvapaa 5.9.2024.