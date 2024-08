Turun Logomoon avautuu ainutlaatuinen ja moniaistillinen MOVE·5D fine dining -elämys

Logomon Terassikesästä urbaani, koko kesän kulttuurifestivaali – luvassa runsaasti myös maksutonta ohjelmaa 15.6.2023 14:04:04 EEST | Tiedote

Logomon Terassikesä on tänä vuonna yli seitsemän viikon pituinen taide- ja kulttuurifestivaali. About Art 2023 -nykytaidenäyttelyn lisäksi Logomossa nähdään kaiken kaikkiaan yli 60 esiintyjää. Uutuutena Terassikesässä on myös paljon ilmaistapahtumia.