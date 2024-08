Sinilevätilanne vaihteleva sekä sisävesillä että merialueilla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevätilanne rauhoittunut Saaristomerellä, sisävesilläkin tilanne hyvä (Varsinais-Suomi, Satakunta) 1.8.2024 11:35:29 EEST | Tiedote

Sinilevätilanne on rauhoittunut viime viikosta Lounais-Suomen alueella. Saaristomerellä sinilevää on vielä esimerkiksi Korppoon ja Rymättylän alueella runsaasti, rannikolla ja sisäsaaristossa levää on jonkin verran. Myös Rauman ja Pyhärannan edustalla on viikon takaiseen tilanteeseen nähden rauhallisempaa sinilevätilanteen osalta.