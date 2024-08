Red Bull Rautaratsut valloittavat Aurajoen lauantaina

Juha Latvala Sastalta kenkätalo Pomarin toimitusjohtajaksi 8.8.2024 08:30:36 EEST | Tiedote

Kotimaisen jalkinevalmistaja Pomarin uusi toimitusjohtaja Juha Latvala omaa yli 20-vuoden kokemuksen suomalaisten laadukkaana vapaa-ajan vaatettajana. Latvala seuraa Pomarin uutena toimitusjohtajana Jarno Fonsénia, joka on vetänyt kenkätalon toimintaa 1990-luvulta lähtien. Fonsén tulee syksyn aikana siirtymään perheyhtiönsä hallitukseen. Toimitusjohtajavaihdos on osa Pomarin uutta kasvustrategiaa, jonka päämääränä on uudistaa yhtiön valikoima, tunnettuus ja jakelukanavat 2030 luvulle saavuttaessa.