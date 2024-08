Ossi Päärnilän “Vaarassa mennen tullen” kertoo sotalapsihistorian unohdetusta episodista

Jäälohikäärme on Game of Thronesin luojan lumoava kertomus kaikenikäisille 7.8.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

George R.R. Martinin kuvitettu fantasiaromaani on tarina rohkeudesta ja uhrautumisesta. Erityisesti Game of Thronesista tunnetun kirjailijan teoksia on myyty yli 90 miljoonaa kappaletta ympäri maailman.