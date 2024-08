Petri Tuomi-Nikulan teos Erilaista diplomatiaa kutsuu ajattelemaan, millaisista menneisyyksistä tämä hetki on muodostunut

Matti Kangaskosken uutuusromaani Kosmos ja kuolema syväluotaa tietoisuuden ja todellisuuden kysymyksiä tulevaisuuden Helsingissä 9.8.2024 14:17:44 EEST | Tiedote

Komos ja kuolema on yllättävä filosofinen romaani, jännityskertomus ja raportti systeemistä, joka on hajoamaisillaan. Ajankohtaisia tekoälyn ja teknologian teemoja käsittelevä kirja on arvosteluvapaa maanantaina 12.8.